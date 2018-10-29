Обожающая экстремальный секс Кошкина о связи с кассиром

На канале ТНТ4 5 ноября начнется финальный сезон шоу "Деньги или позор". Дядя Витя в последний раз приложит звезд, после чего, как говорит, уйдет на телеканал "Спас".

В финальном сезоне шоу "Деньги или позор" ради миллиона рублей самому известному блогеру Рунета Николаю Соболеву придется съесть собачий корм с женской груди, звезде "Импровизации" Антону Шастуну – прорекламировать шокер для гениталий, а участнику StandUp и настоящему рокеру Стасу Старовойтову – разбить свою гитару об голову пенсионерки.

Ну а первой гостьей станет пышногрудая красавица Яна Кошкина. Дядя Витя объявит: "Такая красавица в гостях – это подарок мне на день рождения от Гавра!" Ведущий подготовится к встрече с роскошной брюнеткой. Он наденет свой лучший леопардовый жилет в тон платью Яны и проверит, правда ли леопарды не размножаются в неволе.

Актрисе придется ответить, какой формы у нее грудь, в каких необычных местах она занималась сексом и почему проявила инициативу в отношениях с кассиром из супермаркета. Яна расскажет, что отвергла предложение за восемь миллионов поужинать в Дубае. Но откажется ли она от приглашения за 250 рублей съездить в Мытищи?!

Ранее пышногрудая Кошкина призналась "Дни.ру", что она вовсе не доступная, как кажется. "Многие удивятся, но я очень верный человек, – подчеркнула актриса. – Со стороны мой образ может показаться легкомысленным, но я ценю верность и моногамию в отношениях. Правда, многим мужчинам этого не понять – у них другая природа".