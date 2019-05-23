Видео с попавшей в секту Ходченковой шокировало народ
Все эпизоды доступны уже сейчас на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER. Появились ролики из фильма на официальной странице канала в Instagram. По ТВ картину показывать не будут.
Еще задолго до премьеры проект привлек повышенное внимание со стороны кинокритиков и обозревателей, а также обычных зрителей, став одним из самых обсуждаемых в Сети. Видео с попавшей в секту Светланой Ходченковой шокировало россиян – они делятся своими впечатлениями в соцсетях. "Приснится – не отмашешься", "Жууууть!", "Круто", "Ждем с нетерпением", - комментируют трейлер "Секты" обыватели.
Отечественный мистический проект на устах и у СМИ. "Реалистичный и жестокий российский сериал о том, как легко попасть в секту и почти невозможно выйти из нее таким, как прежде", – пишет Afisha Daily. "Тематика сериала до настоящего момента в России широко не поднималась. Тем временем число людей в нашей стране, вовлеченных в секты, достигает миллионы человек", - отмечает "Кино-театр.ру".
Проект снят эксклюзивно для платформы ТНТ-PREMIER режиссером Гелой Баблуани – обладателем двух призов Венецианского кинофестиваля, работавшим с Джейсоном Стэтхэмом, Микки Рурком, Майклом Шенноном и другими голливудскими звездами, сообщается в пресс-релизе ТНТ-PREMIER.
Как писали "Дни.ру", главную роль в "Секте" исполнила Светлана Ходченкова — актриса сыграла сиделку Лилю, помогающую ухаживать за бывшей моделью Никой (Анастасия Чистякова), жертвой секты "Первозданные".
Техника НЛП, вскрытие кластеров бессознательного, манипуляции психикой и подавление личности – все это вселенная "Секты", первого российского сериала, полностью посвященного развенчанию культа сектантства.
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