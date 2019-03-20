Ходченкову уличили в связи с известным актером
Светлана Ходченкова и Александр Петров вместе работали над фильмом "Герой". Чем дольше длились съемки, тем больше появлялось слухов о романе актеров.
Подогревались предположения поклонников и снимками, которые Ходченкова периодически выкладывала в Instagram. На одном из совместных фото с Петровым Светлана назвала его своим "героем".
Некоторые фанаты Светланы Ходченковой даже стали ревновать. "Светлан, а Вы в Петрова не втрескались случайно?", – спросил один из воздыхателей актрисы. На вопрос, с какой целью поклонник интересуется, тот ответил, что намерен отбить артистку у Петрова.
Большинство фанатов Светланы Ходченковой уверены, что роман между актерами - реальность. И отметили, что актриса ни на шаг не отходит от своего "героя".
Напомним – не так давно известная актриса Светлана Ходченкова попробовала себя в качестве модели. Популярная артистка прошлась по подиуму на показе российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Ради показа Светлана прервала отпуск, который проводила на Бали и приехала на Неделю высокой моды в Париж.
По мнению поклонников, Светлана Ходченкова стала настоящим украшением мероприятия и заткнула за пояс прочих моделей. С ней не могла соперничать даже Наталья Водянова. Фанаты уверены, что Светлана Ходченкова при желании может добиться больших успехов и в качестве супермодели.
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