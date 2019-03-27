Сексуальная Ходченкова в полотенце вызвала восторг
На фотографии артистка сидит на заднем сиденье автомобиля в фиолетовом свитере, кожаной куртке и темных очках. Вероятно, звезда опаздывала на важные съемки и не успела высушить голову, поэтому соорудила тюрбан из полотенца на голове. "Доброе утро!" – обратилась Светлана Ходченкова к подписчикам.
Некоторые пользователи стали соревноваться в остроумии. "Клевая прическа", "Жизнь в машине", "Наши звезды из ванной комнаты ездят на авто в спальню!" – отмечали комментаторы. Один из поклонников напомнил, что в такое время года небезопасно выходить на улицу с мокрыми волосами: "С мокрой головой (читать с интонацией бабушки)".
Остальные подписчики поздравили актрису с Всемирным днем театра. "С профессиональным праздником!", "С праздником. Удачи, вдохновения и успехов. Вы – замечательная актриса", "Поздравляю вас с днем театра! Творческих успехов и еще много-много интересных ролей", – написали они.
Недавно поклонники заподозрили, что Светлана Ходченкова испытывает романтические чувства к коллеге Александру Петрову. Звезда разместила в социальных сетях несколько совместных фотографий, а под одной из них назвала его своим героем. Однако сама артистка пока отказывается комментировать слухи.
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