Красавица Ходченкова бросила все силы на борьбу с сектантами
Главную роль в "Секте" исполнила Светлана Ходченкова. Также в сериале участвуют Филипп Янковский, Евгений Коряковский, Анастасия Чистякова, Павел Кузьмин и многие другие яркие артисты.
По сюжету специалисты по выводу людей из культов, депрограммеры, получают заказ наосвобождение девушки Ники – экс-модели, звезды рекламных роликов из секты "Первозданных". Методы депрограммеров крайне жесткие – на грани психологического идаже физического насилия.
Для ухода за Никой депрограммеры нанимают сиделку Лилю (Светлана Ходченкова). Но все идет не по плану, когда могущественный лидер секты объявляет настоящую войну депрограммерам и готов на все, чтобы вернуть Нику.
Сериал не будет показан по телевидению. Он произведен специально для онлайн-платформы ТНТ-PREMIER.
Ранее на странице в Instagram Светлана Ходченкова разместила снимок, на котором запечатлена с полотенцем на голове. На фотографии артистка сидит на заднем сиденье автомобиля в фиолетовом свитере, кожаной куртке и темных очках.
Вероятно, звезда опаздывала на важные съемки и не успела высушить голову, поэтому соорудила тюрбан из полотенца на голове. "Доброе утро!" – обратилась Светлана Ходченкова к подписчикам.
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