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Искала состоятельного британца: принца Гарри предупредили о подлой натуре Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Британская телеведущая Лиззи Канди в прошлом была лично знакома с герцогиней Сассекской. По ее словам, Меган Маркл "охотилась" на знаменитых британцев.
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Канди рассказала журналистам, что познакомилась с актрисой в 2013 году в Лондоне. Телеведущая отметила, что тот год для Меган Маркл был непростым: будущая супруга монаршего отпрыска развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

В откровенной беседе Меган пожаловалась новой подруге на одиночество. Актриса рассказала телеведущей, что хотела бы завести роман с состоятельным британцем. Канди согласилась подыскать для нее несколько кандидатур.

Актриса и телеведущая дружили несколько лет. Но после того как Меган Маркл встретилась с принцем Гарри, их общение резко оборвалось.

Британский журналист Пирс Морган также потерял связь с актрисой после ее знакомства с внуком королевы. Меган перестала отвечать на сообщения.

"В тот вечер она поехала на такси на вечеринку к принцу Гарри, а на следующий вечер пошла с ним на свидание. Больше я от нее ничего не слышал. Никогда", – цитирует журналиста Daily Mail.

По мнению Пирса Моргана, герцогиня Сассекская далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Маркл способна на подлость. Журналист даже публично обратился к ее супругу: "Удачи, Гарри. Надеюсь, он знает что делает. Если все пойдет не так, не приходи ко мне плакать. Не говори, что я тебя не предупреждал".

Скорее всего, Морган понимает, что Меган Маркл пришлось отказаться от общения с ним по требованию Кенсингтонского дворца. Будущей супруге принца Гарри запрещалось контактировать с представителями СМИ. Меж тем такое развитие событий очень расстроило Пирса, он назвал Меган Маркл карьеристкой.

Ранее сообщалось, что у герцогини Сассекской и принца Гарри родился сын. Пара решила назвать ребенка Арчи и опубликовала несколько фото и даже видеоролик с младенцем, пишет телеканал "360".

Автор: Руслана Алексеева21 мая 2019, 12:18
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Двойник Маркл показала роскошные формы

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