Раскрыта грязная подноготная шоу "Холостяк" после громкого гей-скандала с Кридом

Участие популярного певца в шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ было фарсом. Об этом заявила скандальный блогер Елена Миро, поскольку убеждена в нетрадиционной сексуальной ориентации музыканта.

В своем микроблоге в "ЖЖ" Миро напомнила, что сразу же после завершения передачи ее победительница Дарья Клюкина перестала изображать страсть к Егору Криду. Блогер считает, что их роман с музыкантом был всего лишь постановкой.

"Пока не вышел финальный эпизод шоу, Дарья делала вид, что любит красивого Егора Крида, которому давно пора сделать каминг-аут", – написала Елена Миро. При этом она сообщает, что уже тогда Дарья была любовницей тогдашнего заместителя председателя правления ОАО "ТНТ-Телесеть" Владимира Чопова.

Участие же Клюкиной в шоу "Холостяк" было для нее ступенькой к обретению славы, полагает Миро. "Главным героем позвали сладкого и оттого безопасного Егора Крида, а Даша "выиграла" конкурс за его сердце", – заключила блогер.

Напомним, ранее Елена Миро уже намекала на нетрадиционную ориентацию Егора Крида. В свою очередь певец утверждал, что любит девушек.

Как писали "Дни.ру", ранее гей-скандал разразился после публикации личной переписки американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky с близким другом. Музыкант выступил в столичном клубе Arena by Soho Family в начале марта. Американский артист рассказал, что в заведении его донимал некий певец Егор Крид, который был очень похож на человека нетрадиционной ориентации. Сам Крид заявил, что толерантно относится к представителям сексуальных меньшинств, но сам таким не является.