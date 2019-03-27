Раскрыта грязная подноготная шоу "Холостяк" после громкого гей-скандала с Кридом
В своем микроблоге в "ЖЖ" Миро напомнила, что сразу же после завершения передачи ее победительница Дарья Клюкина перестала изображать страсть к Егору Криду. Блогер считает, что их роман с музыкантом был всего лишь постановкой.
"Пока не вышел финальный эпизод шоу, Дарья делала вид, что любит красивого Егора Крида, которому давно пора сделать каминг-аут", – написала Елена Миро. При этом она сообщает, что уже тогда Дарья была любовницей тогдашнего заместителя председателя правления ОАО "ТНТ-Телесеть" Владимира Чопова.
Участие же Клюкиной в шоу "Холостяк" было для нее ступенькой к обретению славы, полагает Миро. "Главным героем позвали сладкого и оттого безопасного Егора Крида, а Даша "выиграла" конкурс за его сердце", – заключила блогер.
Напомним, ранее Елена Миро уже намекала на нетрадиционную ориентацию Егора Крида. В свою очередь певец утверждал, что любит девушек.
Как писали "Дни.ру", ранее гей-скандал разразился после публикации личной переписки американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky с близким другом. Музыкант выступил в столичном клубе Arena by Soho Family в начале марта. Американский артист рассказал, что в заведении его донимал некий певец Егор Крид, который был очень похож на человека нетрадиционной ориентации. Сам Крид заявил, что толерантно относится к представителям сексуальных меньшинств, но сам таким не является.
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