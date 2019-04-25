Крид на прощание поставил Тимати на место
Пашу подтвердил, что музыкант уходит с лейбла, основанного и принадлежащего Тимати. Он заявил, что стороны смогли договориться.
Интервью гендиректора Black Star было вскоре удалено с YouTube, но поклонники успели залить главные моменты в Instagram. Оказалось, что творческий псевдоним Егора Крида останется при нем. "Мы договорились", – цитирует Курьянова Teleprogramma.pro.
Другие подробности не раскрываются. Таким образом Егор Крид поставил Тимати на место, отстояв псевдоним, который тот хотел отобрать.
Ранее стало известно, что Егор Крид расстается с музыкальным лейблом Black Star, с которым долго сотрудничал. По некоторым данным, причиной стали финансовые разногласия сторон. Артист получал лишь 20% от всей выручки за выступления, но настаивал на половине. Однако официального подтверждения этой версии нет.
Как писали "Дни.ру", сотрудники лейбла отказались продлевать с музыкантом контракт, срок которого истек в начале марта. Гендиректор компании заявлял, что Егор Крид может лишиться творческого псевдонима и стать Булаткиным либо выбрать себе другое сценическое имя.
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