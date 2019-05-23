Ургант получил пикантный подарок
Иван Ургант знал, что Ирена Понарошку серьезно относится к защите окружающей среды и здоровому образу жизни. Однако коллеге удалось его удивить – ведущий "Вечернего Урганта" не предполагал, что дело зашло так далеко.
Понарошку рассказала о том, как избавить планету от вредных отходов. Телеведущая призвала отказаться от пластика, а вместо него использовать вещи неоднократно или покупать биоразлагаемые предметы обихода. Она подарила Урганту многоразовую японскую палочку для чистки ушей, деревянную соковыжималку и бумажные пакетики для сбора собачьих экскрементов.
Время удивляться для Ивана Урганта настало, когда гостья вручила ему экологически чистые презервативы, изготовленные из натурального каучука. Кроме того, средство контрацепции оказалось веганским - его не тестировали на животных, пишет Teleprogramma.pro.
Иван Ургант признался, что не знал о тестах на животных, которые проходят подобные изделия, но Ирену Понарошку поблагодарил, отметив, что презервативы ему наверняка пригодятся. Ведущий не мог не поинтересоваться, почему на упаковке изображен единорог. Собеседница пояснила, что этот сказочный зверь исполняет желания – в данном случае женские. А вообще-то, по мнению Ирены, каждый мужчина в чем-то единорог.
Музыкальный продюсер остался без детей
Отец певицы рвет и мечет
Певицу можно спасти, ведь все еще не так ужасно
Популярные темы форума
2 года без секса
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Проститутки, самые честные женщины! Заплатил, получил. Ни нервов, ни головной боли, ни сцен и женитьб-разводов.
Как вам Евровидение 2019?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Во всем виноваты евреи!
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Замуж за иностранца
Сосед гей
Первый размер груди
Мой муж гинеколог
Боюсь одиночества
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Не родись красивой, а родись счастливой
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Хочу вернуть старые отношения
Муж изменят с племянником
Любовник младше на 10 лет
Стрижка налысо для женищны
У него нет высшего образования
Важна ли внешность для мужчины?
Шоу бизнес
15-летняя сестра не знает от кого беременна
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Занимает и не возвращает
Шкивает из стороны в сторону...
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
<цензура> тупая математичка ух <цензура>
Целлюлит и растяжки