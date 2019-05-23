Ургант получил пикантный подарок

Иван Ургант получил неожиданный подарок. Гостем его программы стала телеведущая Ирена Понарошку, которая преподнесла коллеге пачку экологически чистых презервативов.

Иван Ургант знал, что Ирена Понарошку серьезно относится к защите окружающей среды и здоровому образу жизни. Однако коллеге удалось его удивить – ведущий "Вечернего Урганта" не предполагал, что дело зашло так далеко.

Понарошку рассказала о том, как избавить планету от вредных отходов. Телеведущая призвала отказаться от пластика, а вместо него использовать вещи неоднократно или покупать биоразлагаемые предметы обихода. Она подарила Урганту многоразовую японскую палочку для чистки ушей, деревянную соковыжималку и бумажные пакетики для сбора собачьих экскрементов.

Время удивляться для Ивана Урганта настало, когда гостья вручила ему экологически чистые презервативы, изготовленные из натурального каучука. Кроме того, средство контрацепции оказалось веганским - его не тестировали на животных, пишет Teleprogramma.pro.

Иван Ургант признался, что не знал о тестах на животных, которые проходят подобные изделия, но Ирену Понарошку поблагодарил, отметив, что презервативы ему наверняка пригодятся. Ведущий не мог не поинтересоваться, почему на упаковке изображен единорог. Собеседница пояснила, что этот сказочный зверь исполняет желания – в данном случае женские. А вообще-то, по мнению Ирены, каждый мужчина в чем-то единорог.