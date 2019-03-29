Урганту показали козу на Первом канале
С подробностями нелегкой жизни в деревне Ивана Урганта познакомила звезда сериала "Реальные пацаны". Екатерина Шпица рассказала в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, что детство провела на Украине. Там ей приходилось доить козу.
Как выяснилось, врачи посоветовали будущей актрисе пить козье молоко. По словам Екатерины, коза была у соседки – пожилой женщины, которой требовалась помощь по хозяйству. Таким образом, Шпице удалось совместить приятное с полезным.
"В детстве на Украине я помогала соседке доить козу, потому что она из-за преклонного возраста не могла справляться с хозяйством", – рассказала Шпица Ивану Урганту. По словам Екатерины, за эту помощь соседка делилась с ней парным козьим молоком в баночке из-под майонеза.
У Ивана Урганта, как обычно, оказался под рукой подходящий снимок. Фотография маленькой Екатерины, запечатленной во время процесса дойки, насмешила зал – ведущий отметил, что животное на этом фото кажется чересчур разумным.
На шоу Ивана Урганта актриса пришла со своим коллегой Кузьмой Сапрыкиным. Они вместе озвучивали новый мультфильм "Волшебный парк Джун". Поскольку Шпица, по ее признанию, с детства очень любила хрюкать, ей досталась роль кабанихи Греты. Сапрыкин хрюкать не умеет, так что ему пришлось озвучивать бобра, пишет Ura.ru.
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