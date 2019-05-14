Ивана Урганта уничтожили в эфире его вечернего шоу

У Ивана Урганта несчетное количество фанатов по всему миру, многие считают его обаятельным и харизматичным интервьюером с тонким чувством юмора. Журналист Владимир Познер рассказал, что на самом деле представляет из себя ведущий "Вечернего Урганта".

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