Ивана Урганта уничтожили в эфире его вечернего шоу
Владимир Познер остался крайне разочарован совместной работой с популярным ведущим. Журналист не испугался и высказал свое недовольство Ивану прямо в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Мужчины провели бок о бок две недели на съемках документального фильма о Японии. Первое, что отметил в телеведущем Познер, – отсутствие понятия "пунктуальность". Он поражен, как Ургант умудряется опаздывать на полчаса. Удивительно, но с такой нерасторопностью Иван никогда не пропускал поезда и самолеты.
Но хуже всего то, что ведущий вечернего шоу на "Первом" даже не может придумать толковые оправдания. Каждое новое глупее предыдущего. "Это что-то невероятное", – возмущенно воскликнул Познер.
К коммуникативным способностям Ивана у него особое отношение. Журналист отмечает, что Ургант говорит без умолку, а слушать оппонента вовсе не умеет. С чувством юмора никаких сложностей. Ведь нет юмора – нет проблем.
"Вы шутите три четверти шуток несмешных", – поделился журналист.
Познер также отметил, что за столько лет совместной работы с ведущим "Вечернего Урганта" его терпение уже на исходе. Видимо, скоро он не сможет выносить выходки Ивана.
Продюсер отреагировал на слухи
Артиста сняли в женском обществе
Гламурная блондинка расслабляется в США
У финансовой организации серьезные проблемы
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Боюсь одиночества
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.