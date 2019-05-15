Ургант раздул скандал с православными на Первом канале

Противостояние защитников сквера и строителей храма у Театра драмы в Екатеринбурге стало предметом для шуток. Ведущий программы "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял инцидент.

Скандальное происшествие взбудоражило соцсети. На Первом канале к обсуждению присоединился Иван Ургант – как обычно, в ироническом ключе. Шоумен посмеялся над "православными бойцами", охранявшими место стройки, и предложил решение проблемы.

"Важный момент: как понять, православный перед тобой боец или католический? Православный бьет справа налево…" – цитирует Урганта Ura.ru. Позабавило его и компромиссное решение, о котором говорили власти Екатеринбурга.

По словам шоумена, стороны должны примирить отказ от возведения храма и снос сквера. "Построим торговый центр. Там можно погулять с детьми, на дорогую сумочку перекреститься", – заявил Иван Ургант.

Отметим, что вечером 14 мая противники строительства храма после инцидентов с силовиками и попыток сломать ограждение были вытеснены из сквера силами ОМОНа. Ночью туда стали подвозить оборудование и технику.

В рубрике "Ми-ми-ми" Иван Ургант вернулся к этому событию.

Он спросил ручного хамелеона: "Что же на самом деле важнее – сквер или храм?"