Ургант раздул скандал с православными на Первом канале
Скандальное происшествие взбудоражило соцсети. На Первом канале к обсуждению присоединился Иван Ургант – как обычно, в ироническом ключе. Шоумен посмеялся над "православными бойцами", охранявшими место стройки, и предложил решение проблемы.
"Важный момент: как понять, православный перед тобой боец или католический? Православный бьет справа налево…" – цитирует Урганта Ura.ru. Позабавило его и компромиссное решение, о котором говорили власти Екатеринбурга.
По словам шоумена, стороны должны примирить отказ от возведения храма и снос сквера. "Построим торговый центр. Там можно погулять с детьми, на дорогую сумочку перекреститься", – заявил Иван Ургант.
Отметим, что вечером 14 мая противники строительства храма после инцидентов с силовиками и попыток сломать ограждение были вытеснены из сквера силами ОМОНа. Ночью туда стали подвозить оборудование и технику.
В рубрике "Ми-ми-ми" Иван Ургант вернулся к этому событию.
Он спросил ручного хамелеона: "Что же на самом деле важнее – сквер или храм?"
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