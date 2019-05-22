Юлия Савичева высказалась о беременности

Певица поделилась подробностями периода, когда ждала ребенка. Юлия Савичева призналась, что этому предшествовала странная история.

По словам исполнительницы, после необычного случая она поверила в судьбу и Провидение. Юлия Савичева рассказала, что они супругом тогда "уже перестали что-то планировать, делали то, что нужно, и все".

"Улетели отдохнуть в Португалию к отцу супруга, который там живет. Я почему-то с собой повезла тесты на беременность, но они не сработали", – цитирует звезду Wday.ru. Супруги уже собирались возвращаться домой, и вдруг у Юлии Савичевой случилась задержка менструации. Певица решила приобрести местный тест на беременность.

"Не могла поверить своим глазам, когда две полоски начали проявляться. Понимаю, что нервничать нельзя… Были шок и счастье, а еще паника от того, что вдруг ошибка", – высказалась Юлия Савичева. Также певица поделилась интимными подробностями беременности.

"Аня иногда начинала буйствовать у меня в животе с 4 до 5 утра, я пела ей колыбельную, которую написал мой муж, и она успокаивалась", – рассказала исполнительница.

По словам Юлии Савичевой, беременность и рождение дочери Ани для нее – "разная жизнь". "Когда ребенок внутри тебя, ты не особенно осознаешь все происходящее, а вот когда маленького человечка кладут на тебя, ты его видишь и чувствуешь, все переворачивается с ног на голову. Тебя волнами накрывают и счастье, и слезы, и страх за ребенка", – поделилась певица.