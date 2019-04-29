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"Это какой-то ужас": Юлия Савичева о разводе с мужем

Юлия Савичева. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Савичева не признает брачных договоров. Исполнительница предпочитает не думать о разводе.
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Юлия Савичева замужем почти пять лет за Александром Аршиновым. Всего же супруги знакомы около 15 лет. Но, по словам Юлии, за это время ей ни разу в голову не приходила мысль составить брачный договор или обговорить заранее условия опеки над общим ребенком. 

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Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса
По мнению Савичевой, думать о разводе с мужем сразу после того, как даешь клятву верности, совершенно неправильно. "Это какой-то ужас – все эти брачные договоры", – заявила Юлия в программе "Тема" на Ru.tv.

Певица добавила, что ситуация с разводом и оформлением документов по разделу имущества для нее страшный сон. 


Тем не менее многие люди, прошедшие через развод, потом сожалеют, что заранее не составили контракт, заметил в ответ ведущий. Нередко скандалы разгораются и вокруг звездных разводов – пары годами не могут поделить нажитое добро и детей. К примеру, после многолетней вражды только недавно официально развелись Бред Питт и Анжелина Джоли. 
29 апреля 2019, 11:47
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