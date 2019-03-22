"Гадость": Савичева с полным ртом "соплей" вызвала омерзение

Певица на своей странице в Instagram поделилась воспоминаниями о поездке во Францию. Там Юлия Савичева попробовала различные национальные блюда, но не все ей пришлись по душе.

Артистка поделилась фотографией, на которой ей всего 17 лет. Именно тогда Юлия Савичева побывала во Франции. Ее удивление началось еще в аэропорту. По словам певицы, она увидела таких похожих на нас, но других людей.

В Каннах исполнительница и вовсе потеряла дар речи. Ее восхитила удивительной красоты архитектура, чистейшие дороги и улицы, а также шикарные гостиницы. В Монте-Карло Савичева попробовала луковый суп, а в Париже увидела Эйфелеву башню.

Юной певице понравилась французская выпечка, десерты и сыры. Однако, по словам Юлии Савичевой, "некоторые из них пахли так, как будто в них скончалась мышь". А вот устрицы ей вообще показались редкостной гадостью.

"Перед тем как попробовать эту прелесть, я выполнила все указания, которые мне дали, и с интересом опрокинула содержимое ракушки в рот. Ощущение такое, что рот полон соплей. Не понимаю, что за удовольствие?" – поделилась впечатлениями от дегустации устриц Юлия Савичева. У фолловеров это сравнение вызвало омерзение. "Ни разу не пробовал, а теперь если даже и предложат, то уже точно откажусь", "...гадость наиредчайшая!", "И правда, устрицы – редкостная гадость", - прокомментировали пост певицы пользователи соцсети. После поездки во Францию артистка никак не могла понять: почему, постоянно поедая круассаны, багеты и сыры, француженки остаются такими худыми?

Напомним, Юлия Савичева в 2014 году она вышла замуж за музыканта и композитора Александра Аршинова. В 2017 году у нее родилась дочь Анна.

