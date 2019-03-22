"Гадость": Савичева с полным ртом "соплей" вызвала омерзение
Артистка поделилась фотографией, на которой ей всего 17 лет. Именно тогда Юлия Савичева побывала во Франции. Ее удивление началось еще в аэропорту. По словам певицы, она увидела таких похожих на нас, но других людей.
В Каннах исполнительница и вовсе потеряла дар речи. Ее восхитила удивительной красоты архитектура, чистейшие дороги и улицы, а также шикарные гостиницы. В Монте-Карло Савичева попробовала луковый суп, а в Париже увидела Эйфелеву башню.
Юной певице понравилась французская выпечка, десерты и сыры. Однако, по словам Юлии Савичевой, "некоторые из них пахли так, как будто в них скончалась мышь". А вот устрицы ей вообще показались редкостной гадостью.
"Перед тем как попробовать эту прелесть, я выполнила все указания, которые мне дали, и с интересом опрокинула содержимое ракушки в рот. Ощущение такое, что рот полон соплей. Не понимаю, что за удовольствие?" – поделилась впечатлениями от дегустации устриц Юлия Савичева. У фолловеров это сравнение вызвало омерзение. "Ни разу не пробовал, а теперь если даже и предложат, то уже точно откажусь", "...гадость наиредчайшая!", "И правда, устрицы – редкостная гадость", - прокомментировали пост певицы пользователи соцсети. После поездки во Францию артистка никак не могла понять: почему, постоянно поедая круассаны, багеты и сыры, француженки остаются такими худыми?
Напомним, Юлия Савичева в
2014 году она вышла замуж за музыканта и композитора Александра Аршинова. В
2017 году у нее родилась дочь Анна.
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