Роющий носом грязное белье Малахов удивил неожиданным признанием

Андрею Малахову удалось удивить экспертов неожиданным великодушием. По их словам, шоумен в жизни вовсе не такой, как на своих скандальных программах. Телеведущий поддержал идею о награждении бортпроводника рейса Москва-Мурманск Максима Моисеева, который погиб, спасая пассажиров.

Андрей Малахов заслужил благодарность. В череде своих телевизионных скандалов и копания в грязном белье звезд он отвлекся на действительно важную тему.

"Он обратил внимание на мою инициативу, поддержал меня и тысячи людей, которые ее уже подписали. Теперь мы уже вместе с ним требуем от руководства государства присвоить бортпроводнику Максиму Моисееву звание "Героя России" (посмертно)", – заявил "Дням.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

5 мая во время посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100. На борту находились 78 человек, погиб 41. Максиму Моисееву было всего 22 года. Когда при аварийной посадке SSJ 100 загорелся, молодой человек был в носовой части воздушного судна. Но побежал в хвост, поменялся местами с напуганной пожаром коллегой и спасал пассажиров, пока оставались силы.

"Я часто критикую Андрея Малахова за его передачи, многие из них на мой взгляд недостойны присутствия на федеральном канале в прайм-тайм. Но мне уже многие люди, которые лично знакомы с Малаховым, говорили о том, что он человек великодушный и первым приходит на выручку, когда в реально важных ситуациях нужна помощь. Теперь и я убедился в этом", – признался эксперт в интервью нашему изданию.

Манукян пожелал Андрею Малахову найти правильный баланс между тем, что он делает в своих эфирах и тем, какие убеждения высказывает публично вне работы.