Волочкова в экстремальном мини зажгла на дискотеке
Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Оттуда ролик разошелся по Сети и продолжает собирать комментарии.
Солнцеву танец бывшей примы в целом понравился. "Настюшка, любовь моя, я тоже хочу радоваться жизни так безмятежно", – подписал блогер видео.
Посмотревшие ролик в Сети пользователи вспомнили, что недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах. Они предположили, что музыкальное видео снято именно там. В то же время, ближе к концу своего отпуска балерина жаловалась на травму – она наступила на стекло, прогуливаясь вокруг своей виллы. Так что на дискотеке бывшая прима побывала раньше – сделали вывод поклонники.
"Как Волочкова похудела. Видимо, старается ради своего нового бойфренда", – заметили подписчики.
Анастасия Волочкова ранее рассказывала, что своего таинственного бойфренда с собой на Мальдивы она не взяла. 38-летний мужчина остался дома – присатривать за котом Лакки, пишет "Комсомольская правда".
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