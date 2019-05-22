Волочкова в экстремальном мини зажгла на дискотеке

Анастасия Волочкова оторвалась на дискотеке. Видео зажигательного танца одетой в очень откровенное мини-платье экс-балерины появилось в Сети. Пользователи отметили, что скандальная звезда сильно похудела.

Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Оттуда ролик разошелся по Сети и продолжает собирать комментарии.

Солнцеву танец бывшей примы в целом понравился. "Настюшка, любовь моя, я тоже хочу радоваться жизни так безмятежно", – подписал блогер видео.

Посмотревшие ролик в Сети пользователи вспомнили, что недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах. Они предположили, что музыкальное видео снято именно там. В то же время, ближе к концу своего отпуска балерина жаловалась на травму – она наступила на стекло, прогуливаясь вокруг своей виллы. Так что на дискотеке бывшая прима побывала раньше – сделали вывод поклонники.

"Как Волочкова похудела. Видимо, старается ради своего нового бойфренда", – заметили подписчики.

Анастасия Волочкова ранее рассказывала, что своего таинственного бойфренда с собой на Мальдивы она не взяла. 38-летний мужчина остался дома – присатривать за котом Лакки, пишет "Комсомольская правда".