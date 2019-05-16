Распахнутая "рогатка" Волочковой вызвала омерзение
Буквально каждая вторая фотография Анастасии Волочковой – с ее фирменным шпагатом. Под этими однотипными кадрами бывшая прима Большого театра оставляет незатейливые подписи вроде такой: "Смотри на меня и делай, как я, если сможешь. У меня такое хорошее настроение! А смех продлевает жизнь!"
Все это в совокупности выглядит пошло, считает известный блогер Лена Миро. Она стерла в порошок Волочкову в своем Telegram-канале, заявив, что распахивать "пилотку" на Мальдивах или еще где-то не может быть красиво.
"Глядя на Волочкову с ее рогатками, я не могу отделаться от мысли, что несостоявшаяся балерина предлагает мужикам свою осетрину второй свежести, в которую можно вставить под любым (даже самым заковыристым) углом", – написала блогер.
Лена даже провела сравнительный анализ. Она поставила рядом две фотографии. На первой изображена бывшая прима-балерина, а на второй – хрупкая танцовщица в позе арабеск.
Блогер, по ее мнению, отчетливо показала разницу между красотой и пошлостью. Растяжку Волочковой она назвала вульгарной, однако невозможно поспорить с тем, что два метра и 20 сантиметров – достойный результат.
"Мне кажется, беда Насти в отсутствии хорошего вкуса и чувства меры. Люди смеются над ней, а она думает, что ими движет зависть. Впрочем, смеяться над пошлостью – это быть ее частью", – заключила Миро.
Добавим, что балерина давно перестала реагировать на критику в свой адрес. Волочкова даже закрыла комментарии.
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