Распахнутая "рогатка" Волочковой вызвала омерзение

Королева шпагата выложила очередную порцию горячих фотографий в своем Instagram. На этот раз балерина шлет привет подписчикам с Мальдив.

Буквально каждая вторая фотография Анастасии Волочковой – с ее фирменным шпагатом. Под этими однотипными кадрами бывшая прима Большого театра оставляет незатейливые подписи вроде такой: "Смотри на меня и делай, как я, если сможешь. У меня такое хорошее настроение! А смех продлевает жизнь!"

Все это в совокупности выглядит пошло, считает известный блогер Лена Миро. Она стерла в порошок Волочкову в своем Telegram-канале, заявив, что распахивать "пилотку" на Мальдивах или еще где-то не может быть красиво.

"Глядя на Волочкову с ее рогатками, я не могу отделаться от мысли, что несостоявшаяся балерина предлагает мужикам свою осетрину второй свежести, в которую можно вставить под любым (даже самым заковыристым) углом", – написала блогер.

Лена даже провела сравнительный анализ. Она поставила рядом две фотографии. На первой изображена бывшая прима-балерина, а на второй – хрупкая танцовщица в позе арабеск.

Блогер, по ее мнению, отчетливо показала разницу между красотой и пошлостью. Растяжку Волочковой она назвала вульгарной, однако невозможно поспорить с тем, что два метра и 20 сантиметров – достойный результат.

"Мне кажется, беда Насти в отсутствии хорошего вкуса и чувства меры. Люди смеются над ней, а она думает, что ими движет зависть. Впрочем, смеяться над пошлостью – это быть ее частью", – заключила Миро.

Добавим, что балерина давно перестала реагировать на критику в свой адрес. Волочкова даже закрыла комментарии.