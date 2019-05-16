"Реально жесть!": что случилось с Волочковой на Мальдивах

В Сети появились фотографии окровавленной Анастасии Волочковой, которая до недавнего времени безмятежно отдыхала на Мальдивах. Теперь стало известно, что случилось со скандально известной балериной.

На своей официальной странице в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фото окровавленной ноги. "Ну без приключений моя жизнь невозможна!🤣 Слава Богу, на нашем острове – прекрасный доктор, спасительница. Я терпела дикую боль несколько дней, я же сильная", – сообщила балерина. Она призналась, что пошла к врачу только под давлением. "Это было страшно, если честно, но Бог меня бережет", – поведала Волочкова.

Артистка не стала уточнять, что с ней случилось, чем крайне заинтриговала поклонников и представителей СМИ. Когда же градус любопытства возрос настолько, что стали появляться данные о том, будто Анастасия Волочкова, якобы находясь в нетрезвом состоянии, упала и повредила ногу о камень, она все же решила внести ясность.

"Мои дорогие, с ногой у меня реально, жесть!!! Наступила на груду стекла..🙈 Терпела боль.. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – цитирует Анастасию Волочкову "360". Однако эта неприятность не смогла остановить балерину. Превозмогая боль, артистка продолжает поддерживать форму: занимается в тренажерном зале и делает балетные этюды.

В свободные часы расслабляющаяся от трудов Анастасия Волочкова демонстрирует подписчикам новые микроскопические купальники и фирменный шпагат. Кстати, балерина назвала его точную длину. "Любимые, я с вами. Длина моего шпагата – это уже определенная мера. А вы знаете ее длину? Подскажу: 2 метра и 20 см.💃🏼", – похвасталась Анастасия Волочкова.