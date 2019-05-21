Информация о сыне Анастасии Волочковой всплыла в Сети

Анастасия Волочкова вернулась с Мальдивских островов, где наслаждалась отдыхом. Скандально известная балерина поделилась своим счастьем, когда оказалась дома.

Отпуск Анастасии Волочковой на Мальдивах подошел к концу. Балерина несколько дней наслаждалась белоснежным песком, лазурной водой, алкоголем и вкусной едой, о чем подробно рассказывала в Instagram. Артистка демонстрировала кадры пустынного пляжа, а также признавалась, что хоть и скучает по своим поклонникам (которым, впрочем, заблокировала возможность комментировать ее публикации), но очень рада расслабляться на Мальдивах в полном одиночестве.

При этом балерина не забывала о фигуре. Она регулярно посещала тренажерный зал, делала растяжку, а плоды трудов своих демонстрировала общественности, выставляя фотографии шпагатов. Как всегда балерина отдала предпочтение микроскопическим пляжным нарядам кричащих цветов, которые, впрочем, органично смотрелись на фоне яркой тропической растительности.

Не обошлось без эксцессов. На протяжении нескольких дней Волочкова молчала о травме, которую получила, повредив ногу стеклом. Она надеялась, что само пройдет, пока ей настоятельно не рекомендовали обратиться за квалифицированной медицинской помощью. К счастью, врач быстро помог танцовщице.

И вот отдых артистки подошел к концу. Вернувшись домой, в свой роскошный особняк, который построила сама, тщательно контролируя ход работ, она обнаружила нечто удивительное. Дерево, которое артистка посадила собственноручно, зацвело. "Этот куст сирени в нашем саду я посадила сама несколько лет назад, когда переехала в свой дом.🌺 Он для меня очень символичен🙏🏻", – объявила радостная Анастасия Волочкова.

В Сети немедленно отреагировали на заявление балерины. Пользователи Сети утверждают, что раз она уже успела построить дом и посадить дерево, ей осталось только родить сына. Некоторые фанаты отметили, что это вполне достижимо, ведь у Анастасии Волочковой есть любимый мужчина, которого та предпочитает не показывать общественности. Однако при любом удобном случае хвалится щедростью и вниманием со стороны избранника, поэтому поклонники убеждены, что от такого гармоничного союза должен появиться "прекрасный мальчик".