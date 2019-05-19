Не Харламов: Асмус обнародовала имя своего фаворита

Актриса Кристина Асмус назвала имя мужчины, которого она ждет в Арабских Эмиратах. Увы, это не Гарик Харламов.

Красавица Кристина Асмус вместе с сестрой и дочкой отдыхает в Арабских Эмиратах. За несколько дней она уже успела полетать на вертолете и насладиться морской водой.

Артистка опубликовала любопытное фото в своем Instagram. На снимке Асмус в коротких шортах стоит и ждет, по ее словам, Уилла Смита. Проницательные поклонники догадались, что Кристина намекает на новую роль американского актера в фильме "Аладдин", где тот сыграл джинна.

Пользователи Сети принялись шутить на актуальную тему. "Твой Уилл Смит – это Гарик Харламов", – написал один из подписчиков.