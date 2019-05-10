"Психическое расстройство личности": Кристине Асмус поставили неутешительный диагноз
Инициативу жестко раскритиковала скандальный блогер Лена Мира. "Когда взрослый человек обращается к аудитории от имени ребенка, это, по-вашему, что? Психическое расстройство личности? Куриный помет головного мозга?", – написала она в своем ЖЖ.
По мнению Миро, видеть фото ребенка, который еще вчера пользовался памперсами, и читать под ней его обращение к читателям со всеми знаками препинания, это дикость. "Хотите завести Инстаграм своего ребенка? Да пожалуйста! Пилите туда детские фотографии и подписывайте примерно так: "Мой ребенок в парке". Не надо писать за ребенка: "Я в парке", – резюмировала она.
Ранее стало известно, что артисты внезапно завели пятилетней наследнице аккаунт в соцсетях. Кристина Асмус и Гарик Харламов наконец показали какая у них красавица-дочь.
Примечательно, что меньше чем за сутки в аккаунт пятилетки пришло более 15 тысяч подписчиков. Пока у крохи всего одна публикация, которая, к слову, набрала сотни восторженных комментариев и более 30 тысяч отметок "Нравится".
В нем зашифровано послание
Последние секунды жизни журналиста
Артистку разнесли за откровенное видео
Звезда телестройки не на шутку разошлась
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
у моего мужа двое детей от другой женщины
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Мне 19 ему 40.
Трагедия в аэропорту Шереметьево
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Мужа приворожили
Не переношу жару
Почему все мужики козлы?
Мой сын стал много пить
как простить измену мужа
Она хочет замуж, а я не готов.
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
почему всё так сложно?
Хочу густые брови.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Зачем нужен секс
Алсу опозорилась
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Начинаю свое движение в творчестве
Стало страшно ездить.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Девушка мне не делает минет.
Кажется жена мне изменяет
интернет отключит?