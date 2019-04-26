Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой
Алена Шишкова решила прибегнуть к процедуре наращивания волос, последовав примеру Виктории Бони. Известная модель предстала с длинной шевелюрой, уточнив, что уже давно мечтала сменить имидж.
Антуража добавила монохромная фотография и черное платье, которые вызвали у пользователей Сети ассоциацию с трауром. "Почему все фотки черно-белые, серые? Почему не выкладываешь фотки как раньше? В последние время стало мрачно. Не так, как раньше. Почему?" – возмутился один из поклонников.
Некоторых обитателей Instagram смутила фигура Шишковой. "Может, покушаешь чего-нибудь... Не?", "Скоро умрешь от анорексии. Лучше набери вес, чем отрастить волосы", – посоветовали "интернет-эксперты".
Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции. Алена Шишкова на один вечер превратилась в куклу Барби.
Мнения интернет-обывателей по поводу образа Алены Шишковой разделились. Одним фото понравилось, у других же кадр вызвал оторопь. Кто-то из фолловеров модели назвал снимок жутким, а саму Шишкову упрекнул в злоупотреблении пластикой.
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