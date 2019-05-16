Грязный Прилучный проорал об окончательном разрыве с Муцениеце
Все началось с того, что в Сети появился ролик с участием Павла Прилучного – актер сидит в чужом автомобиле и отказывается покидать его. Подразумевается, что он уснул в машине у своего дома. Видео сняла ее владелица. Она потребовала, чтобы артист покинул авто. Он пообещал это сделать, но продолжал сидеть на водительском месте.
Потом медленно взял свой телефон, стряхнул грязь со штанины. Владелица авто возмущенно поинтересовалась, когда он уйдет, и спросила: как он вообще оказался в машине? Актер затруднился ответить. "Но как-то, вероятно, можно..." – пробормотал он, пряча лицо за солнечными очками. Женщина пригрозила Прилучному, что позвонит в полицию, но потом решила связаться с мужем. Сделала она это или нет, неизвестно, потому что видео обрывается.
Разразился скандал. В итоге у себя в Instagram Павел Прилучный опубликовал пост, в котором объяснил ситуацию. Якобы артист, работающий над картиной "В клетке", так перетрудился, что оказался в чужой машине. "Продюсеры проекта и Павел лично хотели бы не только извиниться перед хозяйкой авто за предоставленные неудобства, но также и поблагодарить за недолгий, но такой нужный и здоровый сон ключевого участника проекта "В Клетке (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – значится в аккаунте артиста. От себя актер дописал: "И вообще не забывайте закрывать двери в своем транспортном средстве".
Однако, по данным Telegram-канала Yobajur, эту ситуацию представители Павла Прилучного выдали за рекламу телепроекта, чтобы скрыть другие его действия. Сообщается, что в ночь с 13 на 14 мая актер не трудился в поте лица, а отрывался в столичном стриптиз-клубе. По словам очевидцев, облаченный в белый спортивный костюм Павел Прилучный вел себя неадекватно и, казалось, был "под чем-то". Говорят, он якобы много пил, орал, периодически падал, "лапал девчонок" и громко рассказывал об окончательном расставании с женой Агатой Муцениеце. В итоге артиста, не заплатившего за пару приватных танцев и виски, вывела охрана. Сама Агата Муцениеце инцидент с находящимся в чужом автомобиле мужем пока не прокомментировала.
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