"Бабушка, она и есть бабушка": Народ накинулся на Волочкову в новом образе
Анастасия Волочкова решила вновь поэкспериментировать с внешностью. Звезда предстала перед подписчиками с новой салонной укладкой – копной пышных локонов, и ярким макияжем. Снимок балерина опубликовала в своем Instagram, однако вместо похвалы удостоилась лишь критики.
Так, поклонники сочли, что такие перемены в имидже звезды не идут ей на пользу. Многие раскритиковали теледиву, отметив, что выглядит она весьма старомодно, и даже прическа не спасает образ.
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