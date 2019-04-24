"Навозный жук!": Собчак получила оплеуху от Солнцева за связь с Волочковой

Специально для "Дни.ру" шоумен Рустам Солнцев объяснил, зачем Ксения Собчак сделала скандальное интервью с балериной Анастасией Волочковой. Он жестко раскритиковал знаменитость, что она выставляет напоказ то, о чем многие догадываются.

Шоумен считает, что пиариться на Волочковой – "это как будто бы впасть в ничтожество". Солнцев подробно объяснил свою позицию.

"Приехать в гости к человеку, который радикально сходит с ума на глазах у всей страны, и начать над ней издеваться, глумиться", - констатировал тележурналист. Он добавил, что подобное Ксения Собчак проделывает не впервые.

"Прекрасно помню, как Собчуля прикалывалась над бедными деревенщинами на "Доме-2"… Она могла делать это месяцами, как навозный жук, который катает шарики. Это такие Собчакины скрепы, они никогда никуда не деваются", – во всеуслышание словесно выпорол светскую львицу Рустам Солнцев. "Так же с Волочковой. Опубличить ее зависимость, о которой и так все догадываются, – это дорогого стоит", – заявил шоумен.

По его словам, Ксения Собчак пытала бедную Анастасию Волочкову с выражением лица "тетка из профкома", показывая степень ее падения. "Почему именно радикальные фрики становятся героями передач Ксюши? Там дальше будет Олечка Бузова, ну там вообще туши свет. По своему наиву они лезут в любую передачу, куда их приглашают, не подозревая, что Собчак приготовила для них", - высказался Рустам Солнцев.