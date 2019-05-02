Петросян сбежал из России на фоне очередного скандала
Заслуженный артист Евгений Петросян заявил, что покидает Россию. В своем Instagram он опубликовал снимок из самолета, заявив, что "улетает подальше". Судя по всему, комик решил отдохнуть от скандалов хотя бы на майские праздники.
"Полетел подальше от вранья и фальши. Очередная атака "небылиц в лицах". И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: всё безнаказанно!" – подписал он фото.
Несколько дней назад СМИ опубликовали информацию, что РПЦ отказалась аннулировать церковный брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Артисты венчались в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. По словам Иерея Дорохина, несмотря на развод, церковный брак у артистов остается. Сам Петросян, отвечая на вопросы подписчиков, заявил, что "в России нет закона, который бы уберёг от вранья СМИ".
Ранее сообщалось, что Петросян оказался в тупиковой ситуации. Зарабатывающий миллионы Евгений Петросян задолжал кругленькую сумму. Ему нечем платить за коммуналку в квартире, где проживает его экс-супруга Елена Степненко. Юморист является собственником апартаментов.
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