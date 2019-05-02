"Хватит травить!": Алсу и ее дочь защитили от хамства
Хамские комментарии в Сети в адрес Алсу и ее дочери оставляют пользователи, которые пытаются самоутвердиться таким недостойным способом. Жаль, что подобный способ самовыражения нельзя запретить.
"Пора подвести финальную черту и закончить тему со скандалом на шоу "Голос.Дети". Ну объявляла бы Алсу на Евровидении баллы от России – здорово, ничего не вижу в этом необычного. Она была первой, кто принес нашей стране серебро на этом конкурсе – и она заслуживает представлять Россию в финальной части конкурса при подсчете голосов", - уверен эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По мнению эксперта, с "аномальным" голосованием в финале шоу "Голос. Дети" должен разбираться сам Первый канал. Певица и Микелла Абрамова не имеют к этому никакого отношения.
"Хватит травить Алсу и ее дочь. Пусть "Первый канал" разбирается со своим голосованием и делает выводы на будущее. Без реформ не обойтись. Но Алсу и Микелла здесь ни при чем. Хотите критиковать - критикуйте, имеете право. Но хамить и оскорблять права не имеете!", - возмущается Манукян.
Напомним, 1 мая директор певицы Алсу Сергей Фадеев заявил, что его подопечная объявит баллы от России на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Израиле. Однако позже представители пресс-службы ВГТРК заявили, что информация не соответствует действительности – объявлять баллы на конкурсе будет юный пианист Иван Бессонов.
Первый канал уже проверяет голосование после победы дочери Алсу. Тем временем эксперт подчеркивает, что 25 мая состоятся выборы в Европарламент. И кандидатура Вадима Манукяна от латвийской партии "Новое согласие" на пост президента Евровидения все еще в силе. Если партия пройдет в Европарламент и эксперт займет эту должность, он с удовольствием пригласил бы Алсу в качестве помощника. Манукян убежден, что такие ценные кадры должны приносить пользу России – как в самой стране, так и за рубежом.
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