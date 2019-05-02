"Хватит травить!": Алсу и ее дочь защитили от хамства

Алсу и ее дочь защитили от хамства в Сети. Под скандалом на шоу "Голос. Дети" пора подвести финальную черту, и заняться этим должен Первый канал, уверены эксперты. Травить певицу и девочку непозволительно.

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