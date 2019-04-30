Певица Алсу впервые вышла в свет после грязного скандала с ее дочерью
Певица Алсу посетила собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Кстати, восемь лет назад исполнительница была удостоена звания "Артист мира", как певица, чье творчество внесло вклад в укрепление культурных и творческих связей между народами и государствами. Вместе с Алсу на престижном мероприятии отметилась и ее коллега, певица Зара. Именно она и обнародовала фотографии с торжества, разместив их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Судя по снимкам, для выхода в свет Алсу выбрала лаконичный черный брючный костюм, который многие подписчики сочли траурным. Однако подавляющее число комментаторов буквально завалило Зару и Алсу вопросами о победе наследницы последней в музыкальном шоу "Голос.Дети".
Напомним, если верить цифрам прямого эфира от 26 апреля, за дочь Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей – больше, чем за двух других суперфиналистов вместе взятых. Разгорелся скандал. Некоторые возмущенные зрители утверждали, что голосование было "проплаченным". Другие выступили с обвинениями в адрес знаменитостей, которые поддержали Микеллу.
В итоге, пришлось официальный комментарий давать генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Тот пообещал во всем разобраться и обнародовать результаты расследования. Для инициированной Первым каналом проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети" привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
Отметим, что еще не было ни одного официального комментария со стороны Алсу и ее представителей относительно этого скандала. Певица. которая регулярно вела свой аккаунт в соцсети, теперь буквально пропала.
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