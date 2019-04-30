Певица Алсу впервые вышла в свет после грязного скандала с ее дочерью

Певица Алсу появилась на престижном мероприятии. Для выхода в свет популярная исполнительница выбрала строгий черный брючный костюм.

Певица Алсу посетила собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Кстати, восемь лет назад исполнительница была удостоена звания "Артист мира", как певица, чье творчество внесло вклад в укрепление культурных и творческих связей между народами и государствами. Вместе с Алсу на престижном мероприятии отметилась и ее коллега, певица Зара. Именно она и обнародовала фотографии с торжества, разместив их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Судя по снимкам, для выхода в свет Алсу выбрала лаконичный черный брючный костюм, который многие подписчики сочли траурным. Однако подавляющее число комментаторов буквально завалило Зару и Алсу вопросами о победе наследницы последней в музыкальном шоу "Голос.Дети".

Напомним, если верить цифрам прямого эфира от 26 апреля, за дочь Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей – больше, чем за двух других суперфиналистов вместе взятых. Разгорелся скандал. Некоторые возмущенные зрители утверждали, что голосование было "проплаченным". Другие выступили с обвинениями в адрес знаменитостей, которые поддержали Микеллу.

В итоге, пришлось официальный комментарий давать генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Тот пообещал во всем разобраться и обнародовать результаты расследования. Для инициированной Первым каналом проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети" привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Отметим, что еще не было ни одного официального комментария со стороны Алсу и ее представителей относительно этого скандала. Певица. которая регулярно вела свой аккаунт в соцсети, теперь буквально пропала.

