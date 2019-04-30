Первый канал влип в международный скандал из-за дочери Алсу
Скандал вокруг финала программы "Голос. Дети" на Первом канале заставит задуматься создателей шоу. Проект придумали в Голландии, а затем адаптировали в десятках стран. Однако теперь его создатели, скорее всего, пересмотрят условия для российской стороны.
"Для такой известной франшизы история с Микеллой несет большие репутационные потери. Поэтому и внимание к любым фактам пристальное. Им такой скандал не нужен, ведь резонанс может разойтись в масштабе всего мира", – комментирует эксперт по коммуникациям Алена Август ситуацию вокруг шоу "Голос. Дети" на Первом канале.
По мнению специалиста, владельцы не захотят терять такой большой рынок, как наша страна. Тем не менее, контракт могут пересмотреть – и не в лучшую сторону. "В первую очередь авторы шоу думают о деньгах и о том, что эта история может плохо сказаться на продаже франшизы в других странах. Поэтому раздувание подобного случая может повлиять на переговоры – и, возможно, в дальнейшем условия программы станут сложными для нас", – цитирует эксперта Ura.ru.
Напомним, Первый канал привлек к анализу технологий электронного голосования на шоу "Голос.Дети" компанию Group-IB, сотрудничающую с интерполом. Как было объявлено по завершении финальной программы, разрыв голосов между дочерью Алсу Микеллой Абрамовой и следующим участником по СМС был менее чем в два раза, а по звонкам – примерно в 18 раз.
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