Перенесшая операцию Погребняк вышла в люди в парике
Светская львица ошарашила поклонников новым фото. Мария Погребняк позирует с кислотно-желтыми волосами и похожем по оттенку наряде.
Звезда облачена в ленинцы, облегающие ее стройные ножки, укороченной водолазке и серной кожаной куртке-косухе. Как выяснилось супруга футболиста прошлась в этом наряде по подиуму. Мария приняла участие в показе российского бренда HEADLINER BY VOLKY.
Интернет обыватели испугались за волосы Пограбняк. Оказалось, что их тревоги были напрасными, – светская львица примерила парик.
"Мне идет такой стиль?" – поинтересовалась мнением интернет-обывателей Мария Погребняк. Фолловеры по-разному отреагировали на смену имиджа. Одни назвали эксперимент успешным, другие же набросились с критикой.
"Дерзкая)))✌👍😁🙌🙌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А куда Вы ходите, Мария в таком луке?) В ресторан? В музеи?", "Нет. Как транс!!!! А в жизни вы красотка!!!!", "Вау, какая)❤️🙏", – писали интернет обыватели.
Напомним, Мария Погребняк и ее супруг вместе со школы. Знаменитости воспитывают троих сыновей. Светская львица не исключает, что в будущем может решиться еще на одного малыша. Меж тем, избранница спортсмена выглядит не хуже профессиональных супермоделей. А недавно Мария Погребняк перенесла серьезную операцию по коррекции зрения. Впрочем, она уже начала вести привычный образ жизни.
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