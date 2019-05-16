"Ждут, когда убьет": Самбурская пострадала от жестокого нападения
Актриса Настасья Самбурская возмущена несовершенством законодательства, которое не ограничивает действия поклонников. Актриса отметила, что в США фанатам запрещено приближаться к своим кумирам ближе чем на 50 метров.
Возмущение Настасьи Самбурской объясняется просто: она сама недавно едва не стала жертвой агрессии такого "обожателя".
"Один "влюбленный" недавно швырнул кирпич в мою машину. То есть он бросил камень, испортил машину, а мне говорят: "Если бы он сказал: "Я тебя убью", то это была бы угроза жизни. А так это хулиганство". Ждут, когда убьет... Быть актрисой иногда опасно для жизни", – рассказала звезда.
Чтобы оградить себя от таких неадекватных почитателей, Настасье Самбурской пришлось нанять охрану. А странных персонажей среди поклонников хватает. По словам актрисы, один из таких пишет ей в соцсетях пошлые послания – якобы как своей любимой женщине. А после выступлений пытается пробиться к своему кумиру для совместного фото – и артистке приходится прибегать к помощи охранников.
Некоторые подписчики пытаются убедить Настасью Самбурскую, что это издержки профессии, которую она сама же и выбрала – так что надо смириться. Однако актриса отмечает, что когда она обучалась актерскому мастерству, соцсети еще не получили такого развития и начинающим лицедеям не объясняли, как реагировать на подобные ситуации. Но сегодня уже стоило бы ввести для студентов своеобразные "курсы выживания", заявила Самбурская в интервью изданию "7Дней".
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