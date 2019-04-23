Одинокая Самбурская пожаловалась на лишний вес
Артистка опубликовала фото с едой и призналась, что недовольна своей формой. "К сожалению, в связи с навалившимися проблемами, меня слегка разнесло, а совсем скоро пляжный сезон, а я не замужем", – написала одинокая Настасья Самбурская.
"Объявляю месяц здорового питания перед началом лета! Кто со мной?", – призвала знаменитость пользователей соцсети. Однако поклонники актрисы удивились подобному сообщению, заявив, что Настасья Самбурская вовсе не поправилась, а ее пост – всего лишь реклама.
Были и те, кто заподозрил Настасью Самбурскую в беременности. "Настасья, Вы самая красивая актриса современности! Но не беременна ли Вы случайно? Или это платье так легло", "Животик что ли? Или это платье так село?", – написали фолловеры. "Ну подождите девять месяцев, там узнаем", – ответила актриса.
Как писали "Дни.ру", ранее Настасья Самбурская заявила, что не смогла реализовать свой творческий потенциал в стенах Московского театра на Малой Бронной – и решила петь. Настасья Самбурская активно выступает на малых площадках. Готовится сольный концерт новоявленной исполнительницы в Санкт-Петербурге.
Отметим, что Настасья Самбурская сейчас переживает трудный период. Недавно она проиграла суд экс-любовнице актера Александра Головина, а также рассталась в возлюбленным.
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