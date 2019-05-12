Самбурская отыгралась на Волочковой после увольнения из театра
В личном Instagram артистка опубликовала снимок, где позирует на роскошной яхте. Настасья Самбурская демонстрирует шпагат.
Этот кадр стал ответом интернет-обывателям, которые уже устали от публичных препирательств Самбурской с режиссером Антоном Яковлевым. Именно из-за конфликта с коллегой артистка покинула театр на Малой Бронной, в котором служила 11 лет. Многим этот скандал напомнил не менее громкий уход из Большого театра балерины Анастасии Волочковой в 2003 году. Тогда ситуация тоже вылилась в публичную плоскость и долго муссировалась в прессе. О своих ассоциациях фолловеры написали Настасье.
"Стали в последнее время часто говорить, что я веду себя, как Анастасия Волочкова. Неправда. Ничего общего (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отыгралась она на балерине.
Отметим, что шутка Настасьи Самбурской вызвала неоднозначную реакцию. Злопыхатели не упустили случая облить грязью саму артистку, недруги Волочковой, в свою очередь, распекали балерину.
"Волочкова нервно курит в сторонке😁", "А на фото разве не Волочкова?))", "Волочкова тоже говорит что не ведет себя как Волочкова)", "Джигурды не хватает😂", "На тебе слишком много одежды😂 До Волочковой))", "Не, вам до Насти еще ооооочень далеко. Думаю, ее уровня пошлости и выльгарщины вы не достигните никогда и слава Богу! 🌹🌹🌹", – писали фолловеры под публикацией Настасьи Самбурской.
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