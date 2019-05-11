Самбурская выложила компромат на режиссера после увольнения из театра
Настасья Самбурская после скандального увольнения из театра на Малой Бронной опубликовала переписку с режиссером Антоном Яковлевым, с которым у нее возник конфликт.
Экс-звезда сериала "Универ" утверждает, что режиссер внезапно решил заменить ее буквально во всех постановках другой актрисой. Самбурская должна была играть в "Почтигород", "Формалин", "Кроличья нора", "Салемские ведьмы" и "Макбет". Поклонники покупали билеты с надеждой увидеть ее в театральных ролях, пишет актриса.
"Была договоренность моя с театром. Что я играю все спектакли до конца сезона. Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями – непонятно", – написала Самбурская.
Она добавила, что если бы актриса, которая должна заменить ее, и вправду была гениальной, то вряд ли бы забыла текст.
"У вас завышено чувство собственной значимости. Театру было удобно, чтобы играла все спектакли я. Потому что у театра нет денег и нужно делать кассу", – добавила Самбурская в переписке. Она отмечает, что по этим причинам ее роли в последнее время часто урезали, сокращали текст, а ее саму вообще задвигали и не слушали.
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