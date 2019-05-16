"Я не вижу ничего": сенсационное заявление отказавшейся от "поганок" Барановской

Юлия Барановская дала откровенное интервью, в котором рассказала о личной жизни. Она объяснила, почему ей не важна внешность мужчины, и рассказала, счастлива ли сейчас в отношениях.

Юлия Барановская призналась: ей есть с кем сходить на свидание, однако такого мужчины, которого она готова официально представить общественности, нет. "Это не женское одиночество, не страдания – это позиция. Я достаточно категоричный человек. Я не хочу пробовать, не хочу давать шанс "бледным поганкам", потому что я знаю, что точно хочу "трюфель". И меня уже не развести на то, что можно кого-то переделать, воспитать или еще что-то", – объяснила телеведущая.

Впрочем, оговорилась Юлия, даже если бы у нее были серьезные отношения, она не стала бы их афишировать. "Это не та часть моей жизни, на которой я хотела бы пиариться и привлекать внимание. У меня точно не будет таких отношений: свадебное фото на обложку – отдаем этому изданию, рождение ребенка – этому изданию. У меня так уже было, и хочется по-другому", – отметила Барановская.

Одной из самых привлекательных телеведущих на отечественном телевидении, оказывается, не так уж и важна внешность мужчины. "Я не вижу ни кубиков, ни возраста, ничего. Не могу сказать, страшный мужчина или симпатичный. Я смотрю внутрь. И в первую очередь в мужчине мне важна ответственность. Еще важны ум, интеллект и чувство юмора", – перечислила Юлия Барановская. А еще ей важно, чтобы мужчина мог отвечать за свои слова и не врал.

Кстати, отец ее троих детей, гражданский муж футболист Андрей Аршавин ушел от нее к журналистке Алисе Казьминой, когда она еще была беременна. Почему мужчины изменяют, Юлия Барановская не знает. "Если бы я была мужчиной, я бы ответила. Нам иногда кажется, что мы можем отвечать за других, но это всего лишь кажется", – констатировала телеведущая.

По ее мнению, у измены нет пола. "Если отношения себя изжили, нужно честно об этом сказать. А измена – это трусость, поэтому не могу ее принять в любом случае", – цитирует Юлию Барановскую PeopleTalk.