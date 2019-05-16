"Я не вижу ничего": сенсационное заявление отказавшейся от "поганок" Барановской
Юлия Барановская призналась: ей есть с кем сходить на свидание, однако такого мужчины, которого она готова официально представить общественности, нет. "Это не женское одиночество, не страдания – это позиция. Я достаточно категоричный человек. Я не хочу пробовать, не хочу давать шанс "бледным поганкам", потому что я знаю, что точно хочу "трюфель". И меня уже не развести на то, что можно кого-то переделать, воспитать или еще что-то", – объяснила телеведущая.
Впрочем, оговорилась Юлия, даже если бы у нее были серьезные отношения, она не стала бы их афишировать. "Это не та часть моей жизни, на которой я хотела бы пиариться и привлекать внимание. У меня точно не будет таких отношений: свадебное фото на обложку – отдаем этому изданию, рождение ребенка – этому изданию. У меня так уже было, и хочется по-другому", – отметила Барановская.
Одной из самых привлекательных телеведущих на отечественном телевидении, оказывается, не так уж и важна внешность мужчины. "Я не вижу ни кубиков, ни возраста, ничего. Не могу сказать, страшный мужчина или симпатичный. Я смотрю внутрь. И в первую очередь в мужчине мне важна ответственность. Еще важны ум, интеллект и чувство юмора", – перечислила Юлия Барановская. А еще ей важно, чтобы мужчина мог отвечать за свои слова и не врал.
Кстати, отец ее троих детей, гражданский муж футболист Андрей Аршавин ушел от нее к журналистке Алисе Казьминой, когда она еще была беременна. Почему мужчины изменяют, Юлия Барановская не знает. "Если бы я была мужчиной, я бы ответила. Нам иногда кажется, что мы можем отвечать за других, но это всего лишь кажется", – констатировала телеведущая.
По ее мнению, у измены нет пола. "Если отношения себя изжили, нужно честно об этом сказать. А измена – это трусость, поэтому не могу ее принять в любом случае", – цитирует Юлию Барановскую PeopleTalk.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артист расставил все точки над i
Стало известно, откуда родные выручили почти восемь миллионов
Внезапное откровение популярной телеведущей
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Хватит гадить в подъездах!!!
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Пухлые лучше худых
Вернулся спустя год
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру