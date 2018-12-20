Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений

Продюсер Иосиф Пригожин обнародовал фотографию, на которой запечатлен с популярным исполнителем Олегом Газмановым. Артист предстал не с привычной седой шевелюрой, а лысым.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Иосиф Пригожин опубликовал фотографию с певцом Олегом Газмановым. На снимке артист предстал лысым. "Ура !!! Наконец -то уговорил Олега на прическу как у меня, Крутого ,Бондарчука ,Трофима Майданова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). В союзе лысых и крутых прибавилось", – обрадованно объявил Пригожин.

Аналогичную фотографию Газманов выложил в собственном аккаунте в той же социальной сети. "Решил перед НГ поддержать своих коллег-лысиков...! Как Вам? Оставить так?" – спросил у подписчиков Газманов.

Судя по комментариям, большинству не понравилась новая прическа (прическа ли?) популярного исполнителя. "Олег Михайлович, верните волосы!!! Вам лысина не идет!", "Волосам быть!!!! Верните волосы на место))) как вы решились на такой эксперимент??", "Срочнооо верните волосы!", "Не ваш вариант", "Нет. Срочно обрасти!", "Не надо, лучше с прической", "Ужас", – высказались ошеломленные поклонники.

Некоторые предположили, что певец лишился волос после того, как весьма неоднозначный пост оставила на своей страничке его супруга Марина. "Говорите, пожалуйста друг с другом по душам! Все начинается с недосказанности . Мы отмалчиваемся, забивая свои вопросы внутрь себя, сдерживаем свои сомнения и притворяемся, что нас это не волнует. Тяжелым грузом накапливаем эти нечистоты, держим лицо и лицемерим ….а если не получается не обращать внимание , то все это начинает гнить внутри тебя. Разговаривайте друг с другом, пожалуйста! Когда заканчивается диалог, заканчиваются отношения", – обратилась к подписчикам Газманова. При этом на фото, сопровождающем текст, она запечатлена с супругом.