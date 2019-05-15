Стало известно о венчании разведенных Петросяна и Степаненко
Елена Степаненко и Евгений Петросян были вместе более 30 лет. Лет десять назад супруги решили обвенчаться. Пара не афишировала это важное событие, однако журналисты выяснили, что таинство прошло в Москве, в храме пророка Илии в Обыденском переулке. А в 2018 году Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод. Сейчас же стало известно, что юморист принял новое важное решение – развенчаться.
Раньше венчанные браки церковь не расторгала. Однако сейчас произошли серьезные изменения, и с недавнего времени РПЦ браки все же расторгает. Для этого нужно обратиться в каноническую комиссию, которая выносит решение. Видимо, туда Евгений Петросян и пошел, но получил отказ, сообщает "Собеседник".
Оказывается, священнослужители дают разрешение пострадавшей стороне, а вот виновнику развода отказывают. Соответственно, в этой ситуации пострадавшей оказалась Елена Степаненко, а виновником – Евгений Петросян. Впрочем, выход у юмориста все же есть. Говорят, ему нужно покаяться. А еще пару могут развенчать, если с этой просьбой к комиссии обратится Елена Степаненко.
Бывшие супруги предпочитают не комментировать события своей жизни. И если о Елене Степаненко репортерам вообще ничего неизвестно, то о Евгении Петросяне информация все же нашлась. Он сам ее предоставил, публикуя в своем аккаунте в Instagram фотографии из Сочи. Судя по аналогичным снимкам, выложенным в соцсети Татьяной Брухуновой, его сопровождает молодая помощница. По слухам, именно она и стала причиной развода юмориста.
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