"Лазарев оценит": Лорак в нижнем белье возбудила народ
Пикантный снимок Ани Лорак вызвал бурную реакцию фолловеров. Одни восхваляют артистку, отмечая ее сексуальность, другие, напротив, возмущаются "распущенностью" певицы.
На фотографии, размещенной в Instagram, Ани Лорак позирует лежа на кровати в белой пижаме и демонстрируя такой же белый бюстгальтер.
"Теперь у меня появилась любимая пижама... Я в восторге! )", – подписала фото артистка.
Мнения подписчиков разделились. Некоторые сочли, что фотография была бы гораздо интереснее, если бы звезда была без белья. Их оппоненты же уверены, что ни к чему певице так часто оголяться.
"Кому оно надо? Ты певица или девочка-показуха? Зачем грудь оголять?", "Без лифчика было бы лучше. Но Лазарев оценит", – комментируют пост пользователи.
В последнем отзыве упоминается известный российский певец Сергей Лазарев, который сейчас участвует в конкурсе "Евровидение" от России. Об их с Ани Лорак романе давно ходят слухи. Не так давно, к примеру, звезды вместе отдыхали в Майами. Кроме того, артисты довольно часто публикуют совместные фотографии в своих микроблогах.
Ани Лорак надо отдать должное – форму она поддерживает великолепную. На взбудоражившем Сеть снимке певица показала, кроме белоснежного белья, также идеально плоский живот, отмечает издание "Папарацци".
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