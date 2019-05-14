"Лазарев оценит": Лорак в нижнем белье возбудила народ

Ани Лорак в очередной раз взбудоражила Сеть интересным снимком. Певица похвасталась перед поклонниками новой пижамой, но при этом распахнула ее, продемонстрировав нижнее белье. Некоторые подписчики раскритиковали артистку за излишне откровенные, по их мнению, фотографии.

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