Лорак решили довести до нищеты
Ани Лорак – известная артистка, это имя известно даже тем, кто не интересуется шоу-бизнесом, заявил замглавы Государственной фискальной службы Украины. По словам Евгения Бамбизова, певица выглядит весьма обеспеченной – но при этом не предоставляет в его ведомство информацию о своих доходах.
Как заявил украинский чиновник, многие украинские артисты оказались далеко не самыми образцовыми налогоплательщиками. "Наверное из-за слишком плотных графиков гастролей и тренировок... декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже – несколько гривен). Часто забывают про доходы, полученные за границей", – добавил Бамбизов.
По данным украинских фискальных органов, в стране есть настоящие рекордсмены по декларированию. Так, двое известных ведущих указали, что заработали за год 158 миллионов и 26 миллионов гривен, а один певец – около 12 миллионов гривен, пишет украинский "Обозреватель".
Как сообщалось, у бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиогу после развода с исполнительницей начались проблемы с бизнесом. Артистка активно поддерживала супруга финансово. Теперь мужчина потерял материальную поддержку. Известно, что у предпринимателя осталась компания по производству люксовой косметики.
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