"Ненормальная старуха в труселях": народ накинулся на Ани Лорак

Ани Лорак буквально взбесила фанатов новым сценическим образом. Певица получила бурю гневных комментариев в своем Instagram.

Исполнительница Ани Лорак вновь столкнулась с критикой своего сценического наряда. На этот раз фанаты пришли в ужас от мохнатого белого пальто и белья, выбранного певицей.

Гневные отзывы поклонники оставляли Лорак на ее страничке в Instagram, где она разместило видео с отрывком выступления на концерте в Германии. На кадрах Лорак показывается в белом оверсайз пальто с бахрамой. Но подписчикам такой образ пришелся не по вкусу, передает "Пятый канал".

"Опять эта ненормальная старуха в труселях! Стыдобище!", – отметил один из комментаторов. Другой пристыдил Лорак за фонограмму: "Это худший концерт за 20 лет, которые я живу в Германии. Жаль и времени, и денег, и обманутых надежд. Столько фонограммы. Стыдно должно быть".









Некоторые сравнили Лорак с "белым медведем". Впрочем, сама певица видимо уже привыкла не реагировать на негатив. Напомним, что исполнительница неоднократно сталкивалась с критикой своего образа в Сети – ранее ее также ругали за фотошоп и за слишком откровенные для ее возраста наряды.