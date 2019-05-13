Ани Лорак отдала дочь бывшему мужу
Расставшись, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу сохранили человеческие отношения. К примеру, исполнительница и ее экс-супруг сумели договориться о воспитании дочери. Певица дала возможность бывшему мужу проводить время с наследницей.
Недавно Мурат и София сходили в контактный зоопарк и перекусили в ресторане. Об этом журналисты узнали из Instagram Налчаджиоглу. В Stories бывший муж Ани Лорак опубликовал несколько фотографий и видео с дочерью. В зоопарке София покормила морских свинок и рыб, снялась с попугайчиками и рассмотрела под микроскопом перо павлина.
Напомним, что Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в августе 2009-го, а спустя два года родилась София. Семья казалась гармоничной: в интервью гастролирующая певица рассказывала о том, как сохранять доверие, делилась подробностями отношений с дочерью. При этом звезда не скрывала, что в браке возникали и проблемы.
О том, что Мурат не хранит верность Ани, стало известно в конце 2018 года. В Сети появилось видео, на котором он страстно обнимает некую брюнетку, что-то шепча на ушко. Вскоре после этого Лорак подала на развод.
Бывший директор "Ани Лорак продакшн" Сергей Перман в интервью украинскому изданию прокомментировал расставание певицы с мужем: "Я не хочу обсуждать Мурата. У него очень высокие интеллектуальные способности. Я так скажу: он Остап Бендер. Он умный парень, безусловно. Но турки – очень специфическая нация, и когда он попал сюда… Я хотел сказать, что моногамных турецких мужчин не существует".
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