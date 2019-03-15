Шантажирует разводом: Прилучный извел Муцениеце
Актриса стала гостьей ток-шоу "Пятница с Региной", которое выходит на YouTube. Агата Муцениеце пришла к Тодоренко в сопровождении маленькой дочери Мии.
Во время непринужденной беседы зашла речь о планах Агаты Муцениеце на ближайшие будущее. Артистка отметила, что следующий год планирует посвятить работе, третью беременность она не планирует.
"Паша хочет еще одного ребенка, но что-то пока не знаю. Я хочу этот год посвятить карьере. Карьера, она все-таки текущая и мне кажется, что уже в наш-то век никогда не бывает поздно. Ты не можешь опоздать. Ты можешь опоздать и не увидеть трехлетний возраст своего ребенка, когда она кормит куклу из соски, и когда она очень трогательная маленькая девочка – вот это ты можешь не увидеть, а с карьерой не опоздаешь", – рассказала Агата Муцениеце.
Также артистка поведала, что Прилучный изводит ее ревностью. Муж контролирует каждый ее шаг, может вспылить из-за пустяка и иногда шантажирует разводом.
"Он вообще человек склонный к зависимостям. У него даже эта любовь ко мне она немножко неадекватная, нездоровая. Например, я не могу поехать с детьми на море, потому что он меня не отпускает. Я знаю, что мы можем поругаться и опять начнется: "Развод! Если ты поедешь на море – это развод!" - рассказала Агата Муцениеце.
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