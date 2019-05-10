Страшная трагедия убила Цымбалюк-Романовскую
Известие о скоропостижной гибели журналиста стало для всех неожиданность. Бывшая жена актера Армена Джигарханяна убита горем. Она считает, что такие люди, как Сергей Доренко рождаются очень редко.
"Как редко рождаются люди, которые могут влиять на мышление нескольких поколений. И как невыносимо осознавать, что больше никогда… Сергей Доренко", – высказалась Виталина Цымбалюк-Романовская в своем микроблоге. Пользователи соцсети поддержали ее, высказав свои слова соболезнования.
"Я плачу, всегда слушала, смотрела и слышала…", "Его так было интересно слушать. Всегда такая свежая энергия у него. Настолько глубоко образованный человек. Очень жаль, очень. Царствие небесное!", "Огромная потеря... Так неожиданно... смелый был человек! Очень образованный!!! Большая потеря для думающих людей", - написали фолловеры. Некоторые отметили пугающую тенденцию – за 2019 год ушли из жизни многие известные люди: "Что происходит? Что за год, столько смертей замечательных людей?".
Напомним, тележурналист Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет. В День Победы он ехал по центру Москвы на своем мотоцикле. Журналист неожиданно потерял управление. У него не выдержало сердце.
Сергей Доренко – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и в 1982 году окончил РУДН. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах страны: ВГТРК, РТР и НТВ.
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