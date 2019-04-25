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У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Певица МакSим. Фото: Пресс-служба
Менеджер исполнительницы Маргарита Соколова рассказала, как себя сейчас чувствует артистка. Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) практически не может говорить.
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Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс. Ранее она сообщила, что певица МакSим попала в страшное ДТП, находясь за границей.

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По ее словам, звезда чувствует себя плохо. "Пока очень тяжело ей. Она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила", – цитирует Соколову Пятый канал.

Как отметила менеджер певицы МакSим Соколова, у артистки слабые сосуды, поэтому удары, которые она получила при ДТП, нанесли ей серьезный вред. Кроме того,девушка сильно ударилась подбородком, поэтому пообщаться с журналистами она не может.

Напомним, ранее в Сети предположили, что история с аварией, в которую попала исполнительница – якобы пиар-акция. Такую точку зрения обосновывают тем, что певица МакSим долгое время не появлялась на сцене. Недавно артистка заявила, что сняла новый клип под названием "Абонент недоступен". Издание "Папарацци" выдвинуло версию, что ДТП – это отличный способ привлечь внимание, ведь теперь все интересуются новостями о жизни и здоровье певицы МакSим.

"Выходит, что сценарий клипа основан на некой аварии и вдруг в жизни происходит все в точности так, как и планировалось. Совпадение? Не думаю. Как-то все это смахивает на голимый PR нового клипа", – пишет издание. В свою очередь поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Одни сочувствуют звезде, а другие горячо спорят о том, что авария с певицей МакSим – это не просто случайность.

Как писали "Дни.ру", автомобиль звезды занесло на скользкой дороге и выбросило на бордюр. Сейчас певица МакSим находится под наблюдением врачей, реабилитационный период продлится до 20-х чисел мая.

Автор: Валерия Нарская25 апреля 2019, 02:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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