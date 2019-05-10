Пугачева и Николаев едва не погибли под колесами автобуса
Известный певец и композитор Игорь Николаев рассказал о чудесном спасении в эфире программы "Он и она" на телеканале "ТВ-Центр". По словам артиста, ему и Алле Пугачевой грозила неминуемая смерть под колесами автобуса.
Инцидент произошел несколько лет назад, зимой. Николаев согласился прокатить Примадонну на санках. Но артист слишком разогнался и санки вылетели на проезжую часть.
"Я вывез ее через арку. Вдруг наш дворик кончился и началась проезжая часть. А на улице снега нет. И асфальт. И санки застряли", – вспоминает музыкант. По его словам, в это время из-за угла выехал автобус. Из-за сугробов по обеим сторонам дороги он не мог их объехать. Композитор и Примадонна стояли словно вкопанные и уже мысленно прощались с жизнью.
Однако трагедии удалось избежать – несмотря на гололед, водитель автобуса сумел остановить транспортное средство буквально метре от звезд. Николаев, по его словам, подумал, что сейчас шофер выскочит с ломом и просто начнет их бить.
Ситуацию спасла Примадонна. Она сняла песцовую шапку и начала петь свой хит "Арлекино", чтобы водитель ее узнал. Водитель, по словам Николаева, был в настоящем шоке. В итоге, мужчина даже согласился прокатить звезд на автобусе, пишет "Комсомольская правда".
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