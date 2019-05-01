В церкви отказались рушить брак Петросяна и Степаненко
Елена Степаненко и Евгений Петросян венчались в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. По словам Иерея Дорохина, несмотря на развод, церковный брак у артистов остается.
"До последнего времени такого понятия, как развенчание брака, не было. Церковный брак не расторгали, потому что церковь не признавала развода. Лишь в случае повторного церковного брака прежний аннулировался автоматически", – рассказал представитель церкви изданию "Комсомольская правда". Дорохин добавил, что, учитывая многочисленные просьбы, год назад разрешили расторгать церковный брак.
Ранее сообщалось, что Петросян оказался в тупиковой ситуации. Зарабатывающий миллионы Евгений Петросян задолжал кругленькую сумму. Ему нечем платить за коммуналку в квартире, где проживает его экс-супруга Елена Степненко. Юморист является собственником апартаментов.
Также Петросяну необходимо оплатить экспертизу по оценке имущества: она необходима для осуществления последующего раздела, но на это тоже нет денег. Елена Степаненко, в свою очередь, отказывается опустошать свой кошелек.
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