Показуха для масс: Алсу жестко приложили за участие дочки в шоу "Голос. Дети"
По мнению собеседника "Дни.ру", у ребенка могут возникнуть психологические проблемы из-за громкого скандала. "Дочь Алсу может подумать, что родители в нее не верили и именно поэтому привели на конкурс, хотя с ее талантом они могли бы ее продюссировать", – отметил психолог.
Илья Саглиани уверен, что Алсу и ее супруг могли предвидеть, чем обернется участие их дочери в шоу "Голос. Дети". "Мне непонятно, зачем ребенка приводить на конкурс, зная заранее, что будет критика", – заявил эксперт.
"Это, в первую очередь, может подорвать детскую психику, особенно, когда огромное количество матерей объединились и обвинили в подставе победу дочки Алсу", – добавил психолог. Он подчеркнул, что сейчас важно, чтобы именно сама Алсу поддержала ребенка, дабы избежать последствий травли.
В заключение Илья Саглиани жестко приложил словом певицу Алсу. "Я считаю, что поход на шоу "Голос. Дети" – это показуха для масс, у Микеллы Абрамовой и без первого места было бы светлое будущее с такими родителями", – резюмировал психолог.
Напомним, шоу "Голос. Дети" завершилось грандиозным скандалом из-за того, что победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводит расследование по итогам голосования.
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