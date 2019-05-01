"Пробилась бы и сама": шоу "Голос. Дети" признали бесполезным для талантливой дочери Алсу
Певица Кристина Есаян прокомментировала скандал и общественный резонанс, вызванный победой дочери Алсу на телепроекте. "Я думаю, Микелла Абрамова могла бы показать свой талант и продвинуться вперед и без помощи шоу "Голос. Дети"! Девочка действительно хорошо поет. Талант, безусловно, есть!", – заявила "Дни.ру" исполнительница.
Единственное, что немного смутило Кристину Есаян – это то, что девочка вообще участвовала в данном конкурсе талантов. "Да, немного странновато, что Алсу дочку решила привести на это шоу… хотя, насколько я знаю, Микелла Абрамова с пяти лет хотела участвовать на этом шоу", – отметила певица.
Она понимает, почему народ так отнесся к триумфу дочери Алсу. "Понятное дело, люди именно так бы и отреагировали на победу Микеллы. Естественно, многие будут думать, что это связи и деньги решили выбор победителя", – заключила Кристина Есаян.
Отметим, что по поводу победы дочери Алсу в шоу "Голос.Дети" высказались многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них – Наташа Королева, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Светлана Лобода и т.д.
Напомним, многие россияне посчитали победу Микеллы на шоу "Голос.Дети" несправедливой и не исключили вероятность того, что был вброс голосов за девочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводит расследование по итогам голосования.
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