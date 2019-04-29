"Поддержать милое создание": стал известен способ сбора голосов за дочь Алсу
Скандал вокруг победы в финале шоу "Голос. Дети" дочери российской певицы Алсу Микеллы Абрамовой даже спустя несколько дней не сбавляет обороты. Напротив, стали известны новые подробности.
В частности появились данные о том, каким образом собирались голоса в поддержку девочки. Как пишет "МК", призыв поддержать "это милое создание" был разослан по корпоративной почте сотрудникам ГК "Авилон" (там числится в штате около 11 тысяч человек). Аналогичные письма получили работники предприятия по выращиванию шампиньонов "Агрогриб" (около тысячи человек) и производителя овощей "Агро-инвест" (1,5 тысячи сотрудников).
"Это милое создание действительно талант, она дочь замечательных родителей певицы Алсу и нашего друга Абрамова Яна", – приводит издание выдержку из письма, добавляя, что под посланием стояла подпись гендиректора АГ "Авалон" Андрея Павловича. Ранее Алсу и ее мужа не раз замечали на корпоративных мероприятиях компании.
Как писали "Дни.ру", скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой разгорелся после того, как девочка с большим отрывом выиграла в финале шоу "Голос. Дети". Дочь Алсу получила 92% телефонных голосов и 53% СМС-голосов. В целом ее поддержали 59% голосовавших, что в разы превышает результаты ее соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Первый канал отреагировал на скандал, отметив, что будет проведена проверка. В частности подсчетом голосов займется Group-IB, официальный партнер Интерпола. Специалисты проверят систему учета звонков и СМС и возможность накрутки результатов.
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